El alcalde provincial de Ferreñafe, Polanski Carmona Cruz, afrontará un pedido de vacancia del cargo, debido a la supuesta causal de nepotismo.

La petición fue presentada por el ciudadano César Unir Medina Meoño en la Oficina Desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Lambayeque, a fin de que se corra traslado del documento a los regidores, y así estos evalúan los hechos.

Medina detalló que, en febrero de este año, Carmona habría permitido la contratación de María José del Milagro Guevara Guevara de Peralta, quien es la tía de su menor hija.

Ella se habría desempeñado como notificadora del municipio, mediante la modalidad contractual de locación de servicios.

Por esa labor percibió una remuneración total de S/ 3 mil 600, a través de tres entregables, según la orden de servicio N°0000192.

En la denuncia se indica que, además, María José es hermana de Yeni Isabel Guevara Guevara, la cual mantuvo una relación de convivencia con el burgomaestre.

Este vínculo y el contrato demostrarían que Carmona vulneró el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

Para la acreditación de nepotismo, se configuran tres hechos: la relación de parentesco de la autoridad con los presuntos parientes, la cual debe llegar hasta el cuarto grado de consanguinidad; que el familiar haya sido contratado para una función o labor en el ámbito municipal y que la autoridad edil haya realizado la contratación, nombramiento o designación, ejerciendo injerencia en la contratación de su familiar.

El denunciante precisó que existen al menos 5 sentencias del JNE, donde este organismo ha resuelto sobre casos similares.

Cabe indicar que el año pasado, el burgomaestre estuvo cerca de ser suspendido, debido a que la Fiscalía había pedido prisión en su contra.

