El alcalde de Castilla, Walther Guerrero Silva hizo un llamado al Comité de Acción Rápida del Gobierno Regional de Piura para acelerar el financiamiento de las fichas técnicas para la intervención de 8 cuencas ciegas en el distrito de Castilla.

La autoridad evidenció su preocupación debido a que el gobierno central aún no otorga el financiamiento para la intervención de las cuencas ciegas, sabiendo que a fines del presente año se ha pronosticado un nuevo periodo lluvioso de gran magnitud.

“Si hay una preocupación puesto que el plazo de ejecución de los trabajos es de 4 a 5 meses y si en estas semanas de junio el gobierno central no se pronuncia, nosotros no vamos a poder intervenir pues no tenemos el financiamiento”, aseguró el alcalde.

La intervención en las 8 cuencas ciegas permitirá garantizar la seguridad de la población reduciendo el riego de inundaciones, además, de cuidar la infraestructura pública y evitar la afectación de viviendas durante el fenómeno climático.

Cabe señalar que las cuencas a intervenir son: Corpac-Jorge Chávez, El Indio-Las Brisas, Miraflores (Monterrico), La Primavera, Av. Irazola, Chiclayito (sector Gonzáles Prada)-San Bernardo, El Bosque y 28 de julio; actividades que contemplan una inversión estimada de 13 millones de soles.