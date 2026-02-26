Un agricultor se convirtió en la segunda víctima mortal de las lluvias, al fallecer cuando intentó cruzar una quebrada activada, en el distrito de Sapillica, en la provincia de Ayabaca, en Piura.

El lamentable hecho se registró la tarde del martes, luego que el humilde agricultor, Pedro Berrú Jara (50 años), se ahogó al intentar cruzar una quebrada cuando se dirigía a su vivienda.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que el hombre del campo intentó cruzar la quebrada Granadillo, ubicada entre los límites del caserío Lúcumo de Geraldo y Chivatos, debido al aumento del caudal de dicha quebrada, producto de las lluvias intensas en el distrito de Sapillica, provincia de Ayabaca. Sin embargo, debido al fuerte caudal, el agricultor fue arrastrado por la corriente, sin lograr salir a la superficie.

Pobladores del sector alertaron de inmediato a las autoridades y a vecinos de la zona, quienes iniciaron inmediatamente las labores de búsqueda y tras un arduo trabajo lograron rescatar el cuerpo inerte del agricultor metros más allá. Las autoridades exhortaron a los pobladores a no exponer sus vidas intentando cruzar las quebradas, especialmente en horas de la tarde y noche, las cuales han sido activadas por las lluvias.

Asimismo, el COER informó que, como consecuencia de las lluvias intensas continúa el incremento del caudal del río Corral Medio que desemboca en el río Piura a la altura del centro poblado Ingenio y sus caseríos Pampas Flores, Pueblo Libre, Maravilla, Piedra Herrada y La Pilca.

Se reporta la activación de las quebradas Las Malvinas, El Ciro, La Maravilla, Pedregal y La Chira en el distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón. Actualmente, el sector no cuenta con pase peatonal habilitado, lo que limita la transitabilidad de la población y la expone a condiciones de riesgo, especialmente ante una eventual crecida súbita del caudal.

De otro lado, personal del grupo de Artillería de Campaña N° 111 se desplazó hacia el centro poblado de Villa Paccha, distrito de Chulucanas, donde ejecutó labores de trasbordo y traslado de personas que quedaron aisladas ante el incremento de precipitaciones pluviales que provocaron la activación de las quebradas de Paccha, Sol Sol y Zanjón de Zorro. Las acciones se realizaron en coordinación con las autoridades locales.