Un grupo de agricultores arrojó varios sacos de limón en la carretera Sullana-Tambogrande, frente a dos empresas, como una medida de protesta por la abrupta caída del precio del producto, que los ha dejado en una crisis total.

De acuerdo a los agricultores de las comisiones de regantes de Daniel Escobar y Cieneguillo, el precio de la tonelada de limón se cotiza en 370 soles, a pesar de que en campañas anteriores les pagaban 800 soles.

Según los agricultores, la sequía del año pasado provocó problemas con la calidad del limón, que no cumple los estándares para la exportación. Por este motivo, la mayoría del cítrico debe ser vendido en el mercado nacional.

La protesta se concentró en el kilómetro 1040 de la vía Sullana-Tambogrande, frente a la empresa Limones Piuranos y Agromar Industrial, a las que acusan de querer pagar precios por debajo de sus costos de producción.

“Tenemos un ministro de Agricultura ausente, que no llama, que no conversa con los agricultores, por eso hemos tomado esta medida cansados de las reuniones infructíferas que se tienen con las diferentes autoridades. Los precios que pagan no alcanzan ni para cosechar. Queremos que paguen precios razonables para que el agricultor pueda tener una rentabilidad y pueda seguir fertilizando sus campos”, expresó el dirigente Wilmer Marchena.

Por su parte, el presidente de la comisión de regantes del caserío Hualtaco III, en Tambogrande, Marco Alzamora, informó que solo les pagan 10 soles por una jaba de mango de exportación.

“Es un precio excesivamente bajo, a comparación de los 200 soles del 2024. Por una jaba de mango de exportación nos pagan a S/ 10. En el 2024, en donde hubo un poco de escasez, nos pagaban 200 o 150 soles. Nos contentaríamos que nos pagaran, al menos, 50 soles por jaba de 20 kilos de mango de exportación”, dijo.