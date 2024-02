El costo de las listas de útiles escolares para el presente año escolar reporta un incremento. Si a esto se le suma el precio de los uniformes, mochilas, zapatos, zapatillas, el monto supera los mil soles.

Este 11 de marzo, el Ministerio de Educación (Minedu) tiene programado el inicio del año escolar a nivel nacional en los colegios estatales, ya que en los centros educativos particulares se tiene previsto iniciar desde el 4 de marzo, por ello, los padres de familia ya han empezado a comprar los útiles escolares para sus menores hijos, mientras que otros aún esperan el pago de sus sueldos de fin de mes para empezar con la compra.

Mientras tanto, los padres que ya han adquirido los útiles han señalado que en algunos materiales reportan un alza de S/ 0.50 y en otros hasta de 2 soles, por lo que han optado por adquirir lo indispensable y después poco a poco ir entregando el material a los centros educativos.

Además, que, en muchos casos, son de dos a tres los niños que estudian en una familia, por lo que el gasto es una pesadilla.

El costo de las listas de útiles básica oscila entre los 400 a 500 soles, aparte del uniforme, que, dependiendo del colegio, no bajan de los 90 soles solo la vestimenta única y 120 los uniformes de física, así como zapatos y zapatillas que están entre los 80 a 120 soles, los más cómodos y dependiendo la marca.

Las mochilas normales registran precios desde los 40 soles, mientras que la más caras son las de rueda, las mismas que utilizan los niños del nivel inicial y primaria. Estas últimas su valor es entre los 180 soles a 400 soles, dependiendo de la calidad.

Según Elizabeth Márquez, su lista para su pequeña de 4 años en un colegio particular les salió a 450 soles. Los cuadernos, marca Stanford el precio oscila entre 68 a 75 soles por docena, y los más cómodos a 35 la docena. Los colores Jumbo entre S/ 17.50 a S/ 18.50, el mismo que ha incrementado S/ 0.50; la goma el frasco pequeño a S/ 0.80 por mayor, cuando el año pasado costaba S/ 0.50. Los lápices no bajan de los S/0.80 al por mayor, antes era de S/ 0.50. El papel sedita, crepé, lustre y otros han subido hasta S/ 0.50 su precio. Lo que sí ha bajado de precio hasta en 5 soles son las hojas Dina A4, cuando estas llegaron a costar hasta S/ 21 y esta vez el precio es de 13 soles, dijo Márquez.

En el caso de las instituciones educativas privadas, el precio de los libros son desde los 130 soles hasta los 500 soles.

“Los uniformes han aumentado su precio hasta en un 30%, donde los padres se han quejado y critican que los directores no hayan advertido el costo, ya que a estas alturas no hay vacantes para ser cambiados a otras instituciones educativas. Yo he tenido que aceptar normal, pero esto se trata de un abuso”, dijo Lorena Cienfuegos, quien tiene a su pequeño Liam en un colegio particular en Piura.