Un joven motociclista fue asesinado de varios disparos por dos sicarios a bordo de una motocicleta, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Persecución. El violento crimen ocurrió en horas de la tarde de ayer jueves en el sector Rosa de Guadalupe, en el distrito Veintiséis de Octubre.

Según las primeras investigaciones, el joven, que al cierre de la presente edición no había sido identificado, viajaba a bordo de la motocicleta marca Bajaj de placa de rodaje 5997 – RP, fue perseguido a velocidad por dos sicarios que también se desplazaban en moto.

Cuando el joven intentó escapar, los sicarios les dispararon sin piedad, cuyas balas le cayeron en diferentes partes del cuerpo, cayendo de su vehículo. Él quedó tendido en el suelo en medio de un charco de sangre.

Según las versiones de algunos moradores de la zona, el occiso se dedicaría presuntamente al préstamo de dinero, mediante la modalidad del gota a gota.

Hasta el lugar llegó personal de serenazgo de Veintiséis de Octubre, peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri), quienes realizaron el levantamiento de las huellas y casquillos de las balas dejadas tras el ataque.

También llegaron especialistas de la Sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes iniciarán las indagaciones para identificar y capturar a los asesinos.

La Policía continúa con las investigaciones para establecer la identidad de la víctima y el móvil del ataque, aunque se presume que se trataría de un presunto ajuste de cuentas o venganza, por la forma como fue ultimado.

Con esta nueva muerte, ya suman 105 los homicidios en la región Piura registrados hasta la fecha, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) del Minsa. Las provincias de Piura y Sullana son las que más muertes por sicariato acumulan.