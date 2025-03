La región Piura registra 26 homicidios en lo que va del año, según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), y se ubica en el cuarto lugar después de Lima, La Libertad y Callao. Para ello, el exjefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura, coronel (r) Alfonso Llanos, dijo que estos atentados confirman que las autoridades y la Policía no están preparadas para enfrentar esta situación sangrienta.

El Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) precisó que solo en el mes de enero, la región Piura registró 11 personas fallecidas a manos de sicarios, mientras que febrero reportó 12 muertes y 1 en el mes de marzo, sin considerar que el último viernes, una persona murió a balazos en la provincia de Sullana y otro en Piura.

El ex jefe de la Divincri, Alfonso Llanos, precisó que esta cifra aumentará en las próximas semanas con la ejecución de obras de impacto en la región, pues las muertes entre bandos se deberían por la hegemonía de las obras.

“Las cifras hablan por sí solas, nunca ha existido en Piura ni en la región este tipo de ferocidad, nunca. A este hecho tenemos que decir que lamentablemente las autoridades nacionales, regionales y locales no están preparadas para enfrentar esta situación”, precisó Llanos Flores.

Cuestionó que se siga indicando que las muertes son entre bandas delincuenciales, puesto que también afecta la tranquilidad de las personas inocentes y ajenas a estas organizaciones criminales.

“Escuchamos, eso no se entiende, se están matando entre bandas, por favor, no estamos en un penal donde se agarran a balazos, están en la tranquilidad de una ciudad que camina todos los días, de gente inocente, de víctimas inocentes, ya sean como sicariato, por robo a mano armada y enfrentamientos, entonces no hay justificación al pretender decir que se están matando entre bandas, no es justificación”, advirtió Alfonso Llanos.

Asimismo, precisó que el peligro está latente. Pese al esfuerzo de la Policía, no van a poder controlar los hechos de sangre que se incrementarán en la medida que se empiecen a ejecutar las grandes obras públicas.

“Se viene la ejecución de la avenida Sullana, el centro de Piura, va a seguir la actividad sangrienta, feroz y asesinatos. La Policía no está haciendo su mayor esfuerzo. No hay una estrategia ni concordancia a nivel nacional. La Policía no está capacitada para investigar el crimen organizado ni la situación actual”, precisó Llanos.

Agregó que esto sigue provocando que la población de Piura siga viviendo en zozobra, puesto que seguirán asesinando por la hegemonía de los cupos de las obras, sin importar la tranquilidad de los piuranos.

“No hemos escuchado “estrategias” de inteligencia criminal. Los efectivos no están actualizados en especialización y capacitación en investigación criminal”, finalizó Llanos Flores.