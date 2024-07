Más de 45 mil casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) se han registrado en la región Piura hasta la fecha, de las cuales 17 597 corresponden a menores de cinco años.

Así lo precisó el especialista en Salud Pública y exsecretario del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena Dioses, quien explicó que hasta la semana epidemiológica Nº 26 - 2024, al 29 de junio, no hay defunciones a consecuencia de las EDAS en Piura, pero sí se registran 45,100 casos.

Barrena puntualizó que del total de casos de EDAS, 17,597 corresponden a los menores de cinco años.

Añadió que las diarreas disentéricas (diarreas con sangre y moco que son las únicas que necesitan tratamiento con antibióticos) en Piura han llegado a 231 casos.

Recomendó la vacunación contra el rotavirus, lavado frecuente de manos, consumir alimentos recién preparados y consumir agua segura.

“Si hay un caso, debe incrementar los líquidos que no tengan mucho azúcar, no dejar de alimentarse y verificar si hay o no sangre en las heces o si hay incremento de las diarreas o presencia de fiebre, en cuyo caso hay que acudir al establecimiento de salud más cercano”, acotó Barrena Dioses.