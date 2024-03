Alcaldes y representantes de los colegios profesionales de Piura se unieron para exigir al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) acciones inmediatas para evitar que el proyecto de los 96 asentamientos se pierda afectando a miles de piuranos. No obstante, el viceministro de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Jorge Bustamante, aseguró que el presupuesto está asegurado y en junio se adjudicará el anhelado proyecto.

Luego que se declarara nulo el proceso de selección, retrotrayéndose a la etapa de absolución de consultas, observaciones e integración de bases del proyecto ampliación de las redes de agua y alcantarillado de los 96 asentamientos para Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, autoridades y la sociedad civil rechazaron esta situación, ya que es la tercera vez que se anula el otorgamiento de la buena pro.

El alcalde de Piura, Gabriel Madrid, de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre; el decano del Colegio de Ingenieros, Hermer Alzamora, y de Obstetras, así como el congresista Miguel Ciccia, exigen a la ministra Hania Pérez de Cuéllar viajar a Piura y explicar los motivos de la anulación de la licitación.

Madrid explicó que el Ministerio de Vivienda retrotrajo el proyecto siendo su preocupación que en dos meses este proyecto pierda su periodo de vigencia al desfasarse su expediente técnico. “Al perder esta vigencia (expediente técnico), se tendría que actualizar costos y puede demorar un año más. Estarían postergando el agua potable y alcantarillado para medio millón de piuranos”, declaró.

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros también criticó a las autoridades del MVCS y espera que ellos se pronuncien al respecto. Lo mismo señaló la decana del Colegio de Obstetras.

Al respecto, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez, aseguró que de todas maneras se ejecutará el proyecto, con el debido rigor técnico, decisión política y transparencia.

Asimismo, el Ministerio de Vivienda informó que en el proceso se reconformará el Comité Especial de Selección, incorporando expertos independientes recomendados por el Colegio de Ingenieros de Lima o de cualquier otro colegiado.

También se constituirá una comisión de alto nivel, presidida por el viceministro de Construcción y Saneamiento, Jorge Bustamante; para que realice una propuesta de reorganización del PNSU.

Por su parte, Bustamante dijo que el proceso sigue y que el dinero está garantizado y no será destinado a proyectos de otras ciudades. “No hay problema porque el proceso de selección continua, entonces no hay vencimiento del tiempo que debe tener el expediente técnico (vigencia), porque el proceso no se ha detenido, el proceso sigue, solo se retrotrae al momento de las consultas e integración de bases, entonces no hay ningún peligro de que el expediente técnico deje de tener vigencia”, puntualizó.