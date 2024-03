Cientos de piuranos salieron a las calles para rechazar las continuas mecidas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ya que la adjudicación del proyecto de agua y alcantarillado de los 96 asentamientos para Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre no se concretaría este 26 de marzo. Además, criticaron a la presidenta Dina Boluarte por suspender su visita a Piura por las anunciadas protestas.

Cansados de las mecidas y engaños, los vecinos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre salieron a las calles para exigir al Ministerio de Vivienda adjudicar el proyecto de los 96 asentamientos, cuya inversión es de más de 600 millones de soles y beneficiará a miles de personas.

Con pancartas y baldes en mano, el recorrido se inició desde el parque Infantil de Piura, para seguir por la avenida Grau y Bolognesi, y terminar en la plaza de Armas de esta ciudad. Durante la movilización, los manifestantes insistieron que la presidenta se corrió de los piuranos, al suspender su visita a esta ciudad.

A esta marcha se unieron los alcaldes de Piura y Castilla, quienes apoyaron a los dirigentes de pedir un paso al costado a la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar, por la demora en adjudicar el megaproyecto.

Durante la movilización, las autoridades ediles apoyaron a los dirigentes y criticaron a los congresistas de Piura por no apoyar el reclamo de miles de piuranos, por lo que insisten en pedir ayuda a los parlamentarios de otras regiones para que interpelen a la titular de Vivienda.

“Es un proyecto de unidad que necesita Piura, muchos proyectos están quedando en el tendero, es un proyecto en que todos tenemos que estar unidos. Hemos invitado a la ministra y nada, eso retrasa el desarrollo de Piura”, dijo el alcalde de Piura, Gabriel Madrid.

A su turno, el dirigente de la Fonop Javier Vargas, cuestionó que hasta la fecha no se licite este proyecto, y dijo que hay probabilidades de que el 26 de marzo (fecha de licitación) no se otorgue la buena pro. De no concretarse, señala que inmediatamente convocarán a un paro regional. El día de la adjudicación, ellos estarán en la ciudad de Lima, desde donde tomarán medidas.

“La ministra de Vivienda, en una entrevista ha sido clara, ya por más que diga que el comité es autónomo, ella ya adelantó opinión. Si dice que está esperando un proyecto de ley para la nueva contratación, dice que para qué se va hacer un megaproyecto si la EPS Grau está quebrada, ha dicho que en el expediente técnico hay presuntos actos de corrupción, y que tampoco hay la fuente de agua, con todo eso ya pues, nos está diciendo que no va a ir el proyecto. Nosotros vamos a pedir la censura”, insistió el dirigente Javier Vargas.

Al respecto, Wilder Farfán dijo: “Ya nos cansamos de las promesas, no más mecidas, iremos a Lima a exigir nuestro proyecto y no hay razón que valga de lo que ha dicho la ministra”, añadió.