Las autoridades realizaron un operativo a distintos bares y cantinas que fueron sancionados debido a que no contaban con la documentación en regla para su funcionamiento en la provincia de Sullana.

Las intervenciones fueron realizadas por la Fiscalía de Prevención del Delito, efectivos policiales y personal de la comuna de Sullana.

En un restaurante en el asentamiento El Obrero, encontraron a 10 clientes, entre hombres y mujeres, consumiendo bebidas alcohólicas. El personal edil detectó que habían realizado pagos, pero no iniciaron el trámite formalmente. Ante esto, le impusieron una multa dl 15% de la UIT y la clausura del local por 15 días.

En la misma zona, en la avenida Par Vial, se verificó que el local contaba con la documentación de funcionamiento, pero no exhibía el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), por lo que le impusieron una multa del 10% de la UIT.

Mientras que en una cevichería en el asentamiento Santa Teresita, hallaron que la documentación está en trámite y exhortaron a no reabrir el local hasta contar con las autorizaciones, procediendo a retirar a los clientes.

En el asentamiento Nueve de Octubre, un venezolano y administrador de un bar, no presentó documentación alguna que acreditara la legalidad de su funcionamiento. Debido a esto, dispusieron la clausura por 30 días y una multa del 50% de la UIT.