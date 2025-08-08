Por el presunto delito de peculado culposo son investigados los funcionarios de la Municipalidad provincial de Sullana, luego del robo cibernético de más de un 1’200,000 soles de las arcas municipales.

Precisamente ayer, la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, en coordinación con la Policía Anticorrupción (Dircocor), se constituyó en la sede de la Municipalidad Provincial de Sullana para recabar información relacionada con una presunta negligencia en la administración de las cuentas bancarias de la entidad edil.

“Se habría cometido un presunto delito de peculado culposo”, informó a Correo fuentes de la fiscalía.

La diligencia fue liderada por el fiscal provincial Luis Antonio Ramos Rioja, acompañado del fiscal adjunto Harold Martínez Requena y agentes de la Policía Anticorrupción, quienes recopilaron valiosa documentación que permitirá determinar la posible responsabilidad de los funcionarios a cargo de las áreas de Tesorería y Administración.

Como se recuerda, el 3 de agosto, el alcalde provincial Marlem Mogollón Meca, denunció públicamente que delincuentes cibernéticos, haciéndose pasar por representantes del Banco de la Nación, vulneraron de manera fraudulenta dos cuentas bancarias de la municipalidad a través de la plataforma Multired Empresarial, realizando transferencias no autorizadas.