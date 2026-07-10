El exrector de la Universidad Nacional de Piura, Enrique Cáceres Florián, sería la persona que ordenó o mandó que se declare la anulación del proceso electoral para la elección del rector de esta casa superior de estudios realizadas en julio del 2025 donde resultó como absoluto ganador, José Luis Ordinola Boyer.

Así lo informó el catedrático José Luis Ordinola Boyer, quien precisó que, según la investigación de la Fiscalía Penal de Castilla, Cáceres Florián es quien aparece como responsable máximo detrás de las decisiones tomadas por el Comité Electoral y los órganos universitarios.

“La fiscalía ha demostrado todos los vínculos, incluso se ha establecido la cadena de mando de quien está detrás de todo este proceso, entonces en esa cadena de mando todo el mundo diría va a salir César Reyes, no, la cadena de mando según la fiscalía aparece en todo el doctor Cáceres Florián, en la investigación fiscal él aparece a la cabeza de la cadena de mando. Resulta inadmisible que, habiendo sido el candidato perdedor, haya terminado asumiendo el cargo y extendiendo su permanencia, primero mediante prórrogas cortas de la Asamblea Universitaria, luego por seis meses y finalmente por un año”, explicó Ordinola.

Subrayó que, además, es él (Cáceres Florián) quien firma directamente las resoluciones del Consejo Universitario y de la Asamblea Universitaria que pretendieron legalizar todo este proceso irregular.

Agregó que actualmente ha solicitado una licencia dejando el cargo en la incertidumbre, pretendiendo seguro regresar más adelante como si nada hubiera pasado.

Subrayó que hasta el momento la Fiscalía ha recabado más de 85 elementos de convicción que demuestran la comisión de actos ilícitos en el proceso electoral.

Precisó que el caso ha sido declarado proceso complejo y se ha ampliado el plazo hasta el mes de septiembre para cuantificar de manera exacta los daños ocasionados. “La Fiscalía no solo está evaluando el daño emergente y el lucro cesante, sino también el daño psicológico e institucional causado a los estudiantes, a los docentes y a la propia universidad al haberse impedido la ejecución de nuestro plan de trabajo”, recalcó Ordinola.

Ordinola, finalmente, espera que se respete el resultado de las elecciones universitarias pasadas, en la que resultó ganador, tanto en los votos de los alumnos como de los docentes.