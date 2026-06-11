En un megaoperativo migratorio realizado en diversos sectores de la provincia de Sullana, la Policía detuvo a 18 extranjeros que se encontraban de manera irregular en nuestro país.

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Las intervenciones se realizaron en viviendas ubicadas en la urbanización Santa Rosa y otros sectores. Además, intervinieron a extranjeros que se desplazaban en motocicletas por distintas calles de esta localidad.

Según la Policía, verificaron la situación migratoria de aproximadamente 200 ciudadanos extranjeros, así como la identificación y control de vehículos.

En el operativo participaron agentes de Migraciones, Seguridad del Estado, Dinoes, USE, comisarías de Sullana, Bellavista y Nueva Sullana, y otras unidades pertenecientes a la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) de Sullana.