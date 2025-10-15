La cantante piurana Giuliana Rengifo se mostró preocupada porque sigue siendo víctima de extorsión. Incluso, las amenazas llegan al número de contratos de su mánager. Ella teme que sean atacados como ocurrió con los integrantes de la orquesta Agua Marina de Sechura.

Rengifo ha decidido optar por la seguridad como lo han realizado otras orquestas del país. “(...) He optado como la mayoría de grupos... Algo si digo, yo no creo en la Policía”, dijo la cantante piurana.

En esa línea, añadió que ha visto otra forma de protegerse de los extorsionadores. “Mi padre fue policía, entonces, no podemos generalizarlo, pero no tengo mucha confianza, prefiero solucionarlo y ver de otra forma”, explicó.

Detalló que las amenazas extorsivas llegan a su mánager. “(Él) habla con ellos y los confronta, porque esto viene desde hace tiempo. (No llaman a Giuliana), llaman al número de contratos que tenemos que darlos en nuestras redes sociales y somos muy vulnerables”, añadió.

Señaló que, como artistas, tienen que colocar los números para las presentaciones. “Los empresarios te piden poner la fecha y los números de contratos. Entonces, esta gente, estas lacras (ahí aprovechan). Tenemos que ponerlo, porque es parte de nuestro trabajo”, dijo.Lamentó el ataque a balazos ocurrido a los integrantes de Agua Marina y expresó su preocupación por los diversos emprendedores y otros negocios que son víctimas de extorsión.

“No lo podía creer (...) . Yo he crecido con Agua Marina, todo el Perú es Agua Marina. Definitivamente soy empática con todas las personas, con todos los emprendimientos que siguen siendo extorsionados y sigue muriendo gente inocente. La verdad que ya estamos cansados...”, indicó.

Recordó que su familia que reside en Piura, fue víctima de un reglaje por parte de los extorsionadores. Estos (delincuentes) te ponen un precio para cuidarte y si no les pagas, obviamente van. Yo me asusté muchísimo más, porque ya tenían un reglaje de mi vida en Piura", dijo.

El pasado febrero, Rengifo denunció que fue extorsionada por delincuentes del penal de Piura que le exigían S/30 000 para no lanzarle una granada a ella o a su familia que reside en Piura.

En esa fecha, la cantante piurana señaló que las amenazas extorsivas empezaron con mensajes de WhatsApp que llegaron a su manager, pensando que era el número de celular de ella.