Efectivos policiales de la comisaría El Obrero detuvieron a un sujeto de 31 años y a una joven de 18 años señalados como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Pijulas de la Par Vial”. La intervención se realizó en un inmueble ubicado en el asentamiento Victorino Elorz Goicochea, en la provincia de Sullana, donde los agentes hallaron dos artefactos explosivos, un teléfono celular y una motocicleta.

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Durante el operativo, el presunto delincuente intentó escapar por los techos de las viviendas vecinas, lo que obligó a los efectivos a realizar disparos al aire para controlar la situación.

En plena huida, el sujeto cayó al interior de las instalaciones del colegio “El Nazareno” y sufrió un corte en la frente, por lo que fue trasladado al Hospital de Apoyo II-2 de Sullana para recibir atención médica y luego fue conducido a la comisaría El Obrero.

Finalmente, los detenidos y los elementos incautados, incluidos los explosivos, quedaron a disposición de la Policía en coordinación con el representante del Ministerio Público de esta localidad.