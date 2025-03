La violencia y las extorsiones en el país han llegado a un nivel insostenible, y los músicos no son la excepción. Christian Yaipén, líder de Grupo 5, expresó su indignación y preocupación tras el asesinato de Paul Flores “Ruso”, integrante de la orquesta Armonía 10.

“Es bien triste, es bien difícil lo que estamos pasando. Las autoridades deben hacer algo rápido”, dijo Yaipén, exigiendo medidas concretas contra la delincuencia.

El cantante reveló que los grupos de cumbia han tenido que extremar su seguridad para poder trabajar. “Todas las agrupaciones van con escoltas, con ametralladoras, con armamento largo. No sabemos si llegamos vivos”, afirmó.

La sensación de impunidad también fue un tema central en sus declaraciones. Recordó que, hace dos años, la casa de Grupo 5 en Los Olivos fue atacada con balazos y una granada, pero hasta hoy no hay responsables. “Ahí quedó. No ha habido ningún informe, no ha habido investigación”, lamentó.

Yaipén denunció que la violencia no solo afecta a los músicos, sino a toda la sociedad. “No es solo la cumbia, es todo el país. El bodeguero, el comerciante, el ambulante, todos estamos sufriendo esto. Ya estamos hartos”, sentenció.

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades para que actúen antes de que haya más víctimas. “No pueden haber más muertos. Ministro, congresistas, presidenta, pónganse las pilas”, exigió.