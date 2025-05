La página del Servicio de Administración Tributaria de Piura (SATP) fue víctima de un ciberataque el pasado 29 de marzo, donde los ciberdelincuentes habrían pedido un millón de soles. Desde el SATP informaron que no hay peligro para los ciudadanos.

Luego que DarkWeb Informer informó del ataque a una página dirigida a una página estatal en Perú, se conoció que pertenecía al Servicio de Administración Tributaria de Piura (SATP).

Para ello, el gerente del SATP, Manuel Reyna, explicó que, el hecho se reportó el pasado 29 de marzo cerca de las 3 de la madrugada donde se presentó el problema. Conocido el hecho, personal especializado tomó el caso y con ayuda de un informático lograron recuperar la página después de 48 horas.

“Lo que sucedió es el hackeo de los sistemas informáticos del SATP. Esto sucedió el sábado 29 de marzo a partir de las 3 de la mañana y el mismo sábado se tomó las acciones de emergencia y con toda la plana profesional y otros profesionales en el ámbito de informática de otras ciudades del país intervinieron”, dijo Reyna.

El funcionario sostuvo que fue un ataque total por parte del hacker, por lo que los especialistas hasta el 30 de marzo a las 10 de la noche se logró recuperar el 80% del sistema, y hasta el 31 de marzo se logró estabilizar el servicio por completo.

“Como SATP estábamos impedidos de realizar la cobranza, se cayó todo el sistema y al caerse hackeado, las máquinas están paralizadas”, señaló.

No obstante, se conoció que los delincuentes informáticos habrían pedido una fuerte cantidad de dinero para liberar el sistema, sin embargo, el gerente sostuvo que sí llegaron mensajes solicitando dinero, pero no confirmó el monto debido a que no accedieron a este chantaje.

“No hay un informe de cuánto exigían para reestablecer el sistema”, señaló el gerente.