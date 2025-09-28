En un operativo conjunto, las autoridades municipales clausuraron el night club Café Rojo, ubicado en la zona industrial de Sullana, cerca de la carretera Panamericana Norte. La medida se aplicó luego de que se detectara que una trabajadora no contaba con el carnet de sanidad obligatorio, requisito indispensable para desempeñar actividades en este tipo de establecimientos.

Durante la intervención, el personal de la Municipalidad Provincial de Sullana verificó la documentación del local, constatando que la licencia de funcionamiento y los certificados se encontraban en regla. Sin embargo, al momento del control de identidad, una de las trabajadoras no presentó el carnet de sanidad exigido por normativa, lo que motivó la clausura inmediata.

Como medida correctiva, el night club fue clausurado temporalmente por 15 días y sancionado con una multa equivalente al 50% de una UIT. La municipalidad indicó que este tipo de acciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y proteger la salud pública.