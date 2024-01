Los representantes de los centros de diálisis que brindan el servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis a la Red Asistencial de Piura de EsSalud, anunciaron que dejarían de brindar el servicio por una millonaria deuda pendiente por parte de la institución.

En conferencia de prensa, los representantes de las clínicas aseguraron que la Red de EsSalud tiene una millonaria deuda con ellos que hasta la fecha no ha sido cancelada.

“Para brindar el servicio necesitamos efectivo, insumos, e inclusive pagar por adelantado...hay un peligro que se está dando poniendo en riesgo la vida de los pacientes, porque si no reciben el tratamiento su vida está en riesgo, pueden morir”, indicaron.

Lamentaron que las autoridades no contemplen con seriedad este peligro que implica para los pacientes.

“En parte podríamos tener la culpa nosotros porque hemos sido comprensivos porque los pacientes necesitan la diálisis y hemos continuado brindando el servicio sin tener un contrato, el cual finalizó en diciembre del 2021. Nos solicitaron brindar el servicio en el 2022...En mayo convocaron a un concurso público lleno de vicios con varias observaciones tanto de los participantes como de OCI, el cual fue declarado nulo de oficio”, precisaron.

Agregaron que durante los últimos meses del año 2021, en el año 2022 y 2023 no han tenido un contrato con EsSalud.

“No ha existido una formalidad, ha sido a través de compras directas por 8 UIT y como no había contrato el trámite de facturas era un dolor de cabeza, como no hay contrato no hay orden de servicio y teníamos que rogar para que salgan”, explicaron.

Ellos señalaron que no pueden seguir brindando el servicio porque no cuentan con presupuesto. “Sin insumos no podemos brindar el servicio”.

A su turno, el jefe de Prestaciones y Atención Primaria de EsSalud, Eduardo Solano, afirmó que ellos garantizan la continuidad de prestación del servicio.

“Nosotros no hemos decidido suspender el servicio. La Red garantiza la continuidad del servicio. Nosotros tenemos nuestro plan de contingencia porque el procedimiento de hemodiálisis es vital. El paciente continuará con su tratamiento. 150 son atendidos en el Reátegui y 450 en clínicas tercerizadas”, dijo.