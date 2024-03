El decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Hermer Alzamora, afirmó que, si se registra un nuevo Fenómeno El Niño a fines del presente año, las losas de las defensas ribereñas se “desbaratarían”.

Las declaraciones las realizó luego que el gobernador regional, Luis Neyra, informó que ante un caudal de 4,600 metros cúbicos por segundo, Piura se volvería a inundar, ya que las tablestacas y diques del tramo I están mal hechos, tal como concluyó el peritaje realizado a las defensas ribereñas del tramo I y II del río Piura, cuya obra la ejecutó el gobierno de Servando García.

“Estas losas se desbaratarían si viene un fenómeno El Niño quizá a fin de año”, sentenció Alzamora.

El decano precisó que ante el resultado del peritaje, se deberían realizar dos cosas en forma inmediata.

“Con el resultado se debe hacer la denuncia correspondiente y cursarlo al consorcio para hacer uso de las garantías, o caso contrario hacerlas de nuevo porque estamos más vulnerables que antes”, recalcó Alzamora.

Subrayó que como Colegio de Ingenieros se recomienda que las defensas ribereñas deberían volverse a ejecutar para evitar inundaciones ante los fenómenos El Niño que se registren en los próximos años.

“Hay que hacerlas (defensas) de nuevo porque el tema del relleno está mal, si han utilizado la arcilla, se ha utilizado material propio de la misma zona ese material no sirve, el hincado de las tablaestacas sacarlas de nuevo y poner unas nuevas, hay que cambiarlas”, explicó.

Alzamora añadió que le corresponde al Gobierno Regional ejecutar las garantías y decidir si la misma empresa u otra las vuelve a ejecutar. tal como indica el expediente técnico. “Al parecer no se ha profundizado según el peritaje no se ha empleado material de préstamo si no material propio, eso es inaudito y bastante lamentable si fuera cierto”, dijo Alzamora.