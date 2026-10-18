En un contundente golpe a la ilegalidad en el norte del país, las instituciones que integran el Comando Regional de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y Piratería (COR) de Piura lograron la incautación de mercancías ilícitas valorizadas en US$ 619 968.36 durante el tercer trimestre del presente año.

El resultado es fruto del trabajo coordinado en materia de prevención, control y represión de los delitos aduaneros, contrabando y piratería en los principales puntos estratégicos y vías de transporte de la región.

Entre los operativos más relevantes ejecutados en la jurisdicción destacan la incautación de 241.55 kilos de mercurio en el distrito de Suyo, insumo clave destinado a la minería informal e ilegal, valorizado en US$ 397 818.36. Así como el decomiso de 9 073 unidades de plaguicidas agrícolas conteniendo sustancias tóxicas de uso prohibido (Paraquat y Clorpirifos) en la localidad de Ocoto Alto (Tambogrande), por un valor de US$ 154 550.00.

Además, el Hallazgo de 140 000 cigarrillos de procedencia extranjera que carecían de documentación legal en un terminal terrestre de la ciudad, valorizados en US$ 58 800.00 y el decomiso de 8 800 cartuchos de munición calibre 9 mm Luger, detectados en la modalidad de encomienda en una empresa de transportes.

Las instituciones integrantes del COR Piura - entre ellas el Ministerio Público de Piura y Sullana, SUNAT, PNP, FF.AA, Indecopi, Migraciones, Sutran, Produce, Osiptel, Osinergmin, la Sociedad Nacional de Industrias y el Gobierno Regional de Piura - continuarán intensificando las acciones operativas para neutralizar el comercio ilegal y proteger la seguridad ciudadana y la economía nacional.