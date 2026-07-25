Un total de 11 900 cigarrillos de contrabando fueron incautados en dos establecimientos comerciales tras un operativo conjunto realizado en la ciudad de Piura.

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El operativo que fue realizado en diversos locales por la fiscal Berena Ballesteros Vigil de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto a la Policía Fiscal. Los productos de contrabando fueron incautados en dos puestos ubicados en el mercado Modelo y el mercado anexo de Piura.

Durante la intervención se verificó que los productos carecían de la documentación que acreditara su procedencia legal, por lo que fueron incautados por la presunta comisión del delito de contrabando.

Asimismo, parte de la mercadería presentaba fecha de vencimiento expirada y otros paquetes no contaban con los pictogramas ni las frases de advertencia sanitaria exigidos por la normativa vigente.