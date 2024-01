El decano del Colegio de Economistas, Raúl Martínez, informó que ante la situación que atraviesa Ecuador luego de declarar en estado de excepción el país, las regiones del norte del país se verían afectados en el comercio y turismo. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Bereche, coincidió con el decano al señalar que por el momento no hay preocupación en la región en el tema de exportación e importación.

Martínez explicó que, si bien el Perú exporta alrededor de mil millones de dólares a Ecuador y viceversa, lo que provocaría que ambos países de cerrar su economía perderían en cuanto al comercio exterior, lo cual no es conveniente en momentos que ambos países están en recesión. Pero, aclaró que este conflicto no afectaría por el momento las exportaciones e importaciones, además de no ser un socio comercial principal como lo es China y otros países.

Sin embargo, señaló que sí afectará a nivel micro y local en las regiones de Piura, Tumbes y Chiclayo, donde hay un nivel de negociación un poco más continuo principalmente en el comercio y turismo. “Ecuador compra muchos productos locales acá en Piura, dinamiza la economía local con sus compras, eso se vería afectado. En Tumbes el comercio diario entre ellos la venta legal e ilegal del petróleo, por ejemplo. El turismo sí se vería afectado completamente. De seguir (conflicto) la gente puede que no venga a Piura”, dijo el decano.

Agregó que se tendría que esperar y ver qué sucede durante las próximas semanas y de ser en la misma categoría el conflicto se podría decir que sí afectaría realmente a las exportaciones.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche, explicó que probablemente el flujo comercial no se vea afectado en estos momentos, pero sí afectará mucho la posibilidad que ante esta declaratoria a las bandas criminales en Ecuador la categoría de terrorismo va a ver una fuga de criminales hacia el Perú y eso sumado a las bandas que ya operan en el país se verán fortalecidas si no se toman las medidas permanentes.

“Desde el sector productivo, privado hacemos un llamado a las autoridades, al Ejecutivo y Legislativo que se sumen a esta medida en la cual el presidente de Ecuador y su Congreso ha categorizado a esas bandas criminales como grupos terroristas y esas bandas que ya son terroristas en Ecuador también operan alrededor del puerto de Paita también deben ser categorizadas como terroristas. No puede haber un desbalance de categorización”, señaló.

Finalmente, informó que se reunió con jefe de la Región Policial, general PNP Manuel Farias Zapata, para coordinar apoyo a la Policía y evitar que las bandas criminales sigan atacando a los empresarios e inversionistas. “Combatir el crimen organizado, narcotráfico y delincuencia, mediante el fortalecimiento de la PNP con recursos efectivos en inteligencia e investigación, requisa de armamento ilegal, control de fronteras del norte del país”, dijo Bereche.