Frenazo. Piura en un día produce alrededor de 60 millones de soles, los cuales se verían perjudicados por la denominada tercera “Toma de Lima”, si es que las protestas se prolongan por varios días, según el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Javier Bereche Álvarez. En tanto, los economistas Javier Gallo Olmos y Raúl Martínez señalaron que por estas protestas sociales se frena la inversión y afectaría el comercio y el sector agrícola.

Para el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Bereche Álvarez, Piura sí se vería perjudicado si las protestas se radicalizan.

“Piura se vería afectada por un evento como este con alrededor de 60 millones de soles o 20 millones de dólares diarios. Una región como Piura mueve en todas sus actividades productivas en promedio 60 millones de soles. Con un bloqueo de carreteras, eso le cuesta a una región como Piura”, aseveró Bereche.

El empresario recalcó que los más afectados con las convulsiones sociales son los trabajadores.

“Los que más pierden no son los empresarios, no son las grandes corporaciones, sino aquellos que tienen que ir a trabajar todos los días para ganarse el diario. No olvidemos que en Piura el 80% de los trabajadores son informales y paralizarlo es una afectación fuerte a la canasta básica familiar de los más pobres y eso hay que evitar”, indicó Bereche.

El presidente de la Camco agregó que si se registran bloqueos de carreteras se verá afectado el sector turismo.

“El tránsito de turismo familiar se vería afectado, teniendo en cuenta que viene la temporada del avistamiento de ballenas y Fiestas Patrias”, precisó Bereche.

Para el docente de la Universidad de Piura (UDEP), Javier Ernesto Gallo Olmos, todo disturbio perjudicará todas las actividades que genera la llegada de turistas, tanto nacionales como internacionales, por Fiestas Patrias.

“Lo que va afectar son los viajes de turistas y la actividad comercial, sobre todo de las ventas de productos de Lima hacia las regiones”, acotó Gallo.

El docente explicó que todo disturbio genera a corto plazo un efecto y a largo plazo refrena la inversión.

“A corto plazo afecta el comercio y a largo plazo posterga las inversiones, teniendo en cuenta que Piura ya ha sufrido con el fenómeno El Niño, el dengue. A la gente le da miedo invertir, replantea y no crea una buena imagen”, mencionó Gallo.

Para el decano del Colegio de Economistas de Piura, Raúl Martínez Luna, el sector comercio se vería afectado.

“La actividad de comercio se podría afectar porque muchos comerciantes traen productos de Lima a Piura y también el sector agrícola se perjudicaría, sobre todo quienes trasladan productos hacia la capital y también el traslado de pescado hacia Lima y al sur del país”, dijo Martínez.

El decano agregó que si se registran bloqueos por varios días, sí podría registrar escasez de alimentos y aumento de precios, sobre todo de los productos que contiene la canasta básica familiar.

“Podría presentar escasez sobre todo de productos que vienen del sur hacia el norte del país, como el caso de la cebolla y productos que vienen de la sierra central hacia el norte”, manifestó Martínez.