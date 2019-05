Conozca la historia de Ana Sophia, la primera joven invidente graduada en la Universidad de Piura

Síguenos en Facebook

Una lección de vida, un esfuerzo universitario que termina con un final feliz, es el que protagonizó la noche del sábado Ana Sophia Delgado Martínez, quien el sábado se graduó en la especialidad de Derecho en la UDEP, en una noche cargada de mucha emoción.

Sophia nació con un mal congénito en la visión, pero ello no le impidió salir adelante y triunfar desde niña en cuanto reto u obstáculo se le presentó en su camino.

ORGULLO

“Me siento orgullosa, muy contenta de haber nacido en el momento y lugar correcto, con una familia que siempre me apoyó y que conmigo se graduaron también en Derecho”, dijo muy emocionada Sophia.

“Sin mis padres no hubiese llegado a ser nada, me siento muy bendecida realmente, siempre he visto a través de mis padres, por eso estoy muy contenta”, manifestó al término de la ceremonia.

Ella nos cuenta que primero intentó seguir la carrera de Comunicación, pero que luego se trasladó a Derecho porque aquí tenía mejores oportunidades.

Destacó el apoyo que siempre tuvo de la universidad, que incluso le proporcionó un software para poder rendir sus exámenes.

“Era la primera vez quizá que había alguien con alguna discapacidad visual en la universidad, y me dijeron que me iban a apoyar con algunas herramientas, con un software en el cual podía primero hacer mis exámenes”, indicó.

“Independiente si uno tiene o no una discapacidad, lo que vale siempre es el esfuerzo, si quieres algo propóntelo y apóyate en tu familia y cree en Dios, eso hice”, dijo emocionada.

Su padre, Carlos Delgado, recordó que su apoyo principalmente consistió en leerle las separatas. “Soy contador, he aprendido bastante con mi hija, me he empapado de muchas cosas que ignoraba y que me han servido”, dijo entusiasmado.

Su madre, Adriana Martínez, también destacó el esfuerzo de su hija, quien desde pequeña ocupó siempre los primeros lugares.