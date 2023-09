La Contraloría General alertó demoras en la entrega de las fichas técnicas definitivas por parte de los contratistas y otras deficiencias en dos servicios de descolmatación del río Piura en la provincia de Morropón, cuya inversión en conjunto supera los 2 millones de soles. Además, el consorcio a cargo pide más de 4 millones para descolmatar un sector del río Piura, pero el costo solo se estimaba en un millón de soles. Los trabajos estaban a cargo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

De acuerdo al Informe de Hito de Control N° 16217-2023-CG/AGR-SCC, al sector El Ala, entre los distritos de Buenos Aires y Salitral, señala la demora en la presentación de la ficha técnica definitiva, así como en su evaluación y aprobación por parte de la entidad, generaría retraso en el inicio de los trabajos de limpieza y descolmatación del afluente, afectando la inmediatez de las actividades de prevención ante los efectos de un eventual fenómeno de El Niño.

Según el ANA, el acta de entrega del terreno fue suscrita el 24 de julio de 2023, por lo que el contratista disponía como plazo máximo 10 días calendarios para la presentación de esta ficha, pero fue entregada cuatro días después. Incluso, se terminó con los trabajos, pero no estaba aprobada por la entidad, lo que provocó un retraso en su ejecución.

LEE TAMBIÉN || Piura: Tráiler se voltea y deja cuatro personas fallecidas

De otro lado, en el Informe de Hito de Control N° 16218-2023-CG/AGR-SCC, en los sectores Coco, Palo Blanco, Cisneros y Merino, en el distrito de Salitral, Morropón, también se reveló una dilación en la entrega de la ficha técnica definitiva, así como en su evaluación y aprobación por parte de la ANA.

Es aquí donde el consorcio San Miguel, que ejecutó el anterior servicio, presentó la ficha fuera del plazo establecido. En este caso, el ingeniero de campo formuló observaciones por cuanto el presupuesto de ejecución del servicio (S/ 4 033 966,88) no se ajustaba al estimado (S/ 1 011 838,71).

“Me permito recomendar no aprobar la Ficha Técnica Definitiva (FTD), mientras no se corrija las observaciones planteadas a la FTD; al presupuesto de ejecución del servicio, que asciende a la suma de S/ 4,033,966.88, por no estar de acuerdo al presupuesto estimado (s/ 1011,838.71) (…)”, dice el documento.

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Hermer Alzamora, precisó que es muy preocupante, porque no sólo son muy pocas las fichas provisionales aprobadas, sino que además se demoran en entregar las fichas definitivas, causando retraso en el inicio de las actividades. “Los pronósticos indicarían que las lluvias de gran intensidad podrían estar llegando en noviembre. Este retraso generaría incumplimiento con el plazo, incrementando la vulnerabilidad”, indicó. Para ello, dijo que la entidad debe exigir al contratista un cronograma acelerado incrementando los recursos para que pueda cumplir con el tiempo establecido. Asimismo, la entidad debe reducir el tiempo de aprobación de consultas.

TE PUEDE INTERESAR

Piura: Gerente de EPS Grau asegura que “existen manos negras”

Aumenta a 143 las personas fallecidas por dengue en Piura

El limón seguirá subiendo de precio en Piura