La Contraloría, a través de la Oficina de Control Institucional (OCI), advirtió que en el Hospital Santa Rosa de Piura hay insuficiente equipamiento, medicamentos, insumos y material de vigilancia para el tratamiento de enfermos por dengue. Además, la ejecución presupuestal es de S/8152 en los meses de enero a mayo 2023 en la compra de medicamentos e insumos médicos, que corresponde a la meta 0017 enfermedades metaxénicas, dengue y otras; lo que coloca en situación de riesgo el abastecimiento de medicamentos e insumos de laboratorio destinados a las actividades de respuesta al dengue.

De acuerdo al Informe de Visita de Control N° 005-2023-OCI/5762-SVC realizada por la Comisión de Control de la Contraloría durante el periodo del 5 al 16 de junio de 2023, verificó que dicho nosocomio no cuenta con un espacio exclusivo destinado a la atención de los pacientes con diagnóstico con dengue, sino que se han ubicado en dos unidades de Vigilancia Clínica (Uviclin), que son áreas acondicionadas de acuerdo a la demanda.

Con respecto a los medicamentos e insumos, el personal pudo constatar que en el servicio no hay termómetro digital y no habían recibido espirales, repelentes para eliminar el zancudo. La constatación se hizo el 5 de junio. Mientras que el 15 de junio, en la Uviclin de La Videnita, manifestaron no tener balanza para tomar el peso de los pacientes, para una adecuada dosis de medicamentos. En cuanto al material de vigilancia y control de la enfermedad, la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental indicó que carecen de las normas técnicas impresas para la atención de casos de dengue, entre otras necesidades.

El informe también detalla que en la ejecución presupuestal de S/ 8152, entre enero y mayo del 2023 en la compra de medicamentos e insumos médicos, meta 0017, enfermedades metaxénicas, dengue y otras, coloca en situación de riesgo el abastecimiento de medicamentos e insumos de laboratorio, destinados a las actividades de respuesta al dengue, afectando la calidad de atención y hospitalización de pacientes con dengue que acuden al nosocomio.

Refiere que según la consulta en el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, solo se utilizó S/ 8,150, advirtiendo que no se asignó los recursos necesarios para tratar la enfermedad del dengue.

Asimismo, la asignación presupuestaria para la meta N°0017 para el 2023 asciende los S/ 134.461, que representa el 0.18% del Presupuesto Institucional Modificado del Hospital, que para este año ascendió los 70 millones 879 mil 230 soles.

Cabe precisar que lo destinado para esta enfermedad es inferior a periodos anteriores, como en el año 2017. Aunado a ello, hay una sobrepoblación de pacientes con dengue, rebasando la capacidad del hospital.