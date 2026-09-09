La Contraloría General de la República reveló diversas presuntas irregularidades, perjuicios económicos y procesos disciplinarios acumulados en la administración pública de Piura y Tumbes por el funcionario Manuel Jesús Pazo Galán, incluyendo tres denuncias de carácter penal. A pesar de estos antecedentes, Pazo Galán asumió por un tiempo la gerencia municipal del distrito de Lobitos, en Talara.

En el 2019, el Informe de Control Posterior N° 4040-2019-CG/GRTB-AC realizado a la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, en Tumbes, sobre operaciones valorizadas en S/693 460.87 y bajo el título “Servicios de mantenimiento de infraestructura de riego en el distrito de Casitas”, advirtió pagos por un canal inexistente y servicios no ejecutados con un perjuicio económico de S/150 000.

“La entidad para realizar el mantenimiento de canales de regadío y pozos, contrató a personas que no tenían inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y el mismo día que emitió órdenes de servicio, dio las conformidades y pagó sin contar con sustento alguno por un canal inexistente y otros servicio que no se brindaron o se ejecutaron parcialmente, generando la falta de inversión de recursos en la provincia de Contralmirante Villar, Tumbes y un perjuicio al Estado de S/150 551,58”, señala el documento.

Entre los funcionarios implicados en estos hechos figura Pazo Galán, con una presunta responsabilidad penal y administrativa.

Mientras en el 2020, la historia llegó a la provincia de Sechura, Piura, donde la Contraloría de la República examinó la contratación de la segunda etapa del proyecto educativo del Complejo de Bernal y detectó que la Municipalidad de Sechura suscribió el contrato y otorgó un adelanto directo a pesar de que el contratista presuntamente omitió presentar documentación obligatoria. Esta Irregularidad le permitió recibir un financiamiento indebido de S/ 570 566.74, afectando la transparencia de las contrataciones públicas.

En 2021, la Contraloría volvió a auditar la Municipalidad de Contralmirante Villar (Tumbes) por la obra denominada “Creación de la vía canal en el pasaje Leoncio Prado parte baja del distrito de Zorritos”, valorizada en S/ 1 197 523.45. Según el informe 001-2021-2-0474, detectaron seis observaciones, entre ellas, la aprobación de pagos por metrados y partidas no ejecutados, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 25 057.73 y la no aplicación de una penalidad por incumplimiento de plazo de S/66 086.25 al contratista.

En cuanto a la relación de funcionarios comprendidos en los hechos, vuelve a figurar Manuel Pazo Galán.

Mientras el 19 de septiembre de 2025, la Municipalidad Provincial de Sechura (Piura), emitió la Resolución Gerencial N° 439-2025-MPS/GM, donde dispone la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario contra Manuel Pazo en su condición de primer miembro del comité de selección para la supervisión de una obra educativa.

Cabe precisar que la apertura de este procedimiento, no constituye una sanción ni acredita responsabilidad por sí misma.