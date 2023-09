A más de 9 meses del año y a pesar del alto índice de asaltos y robos, y crímenes, diversas municipalidades de la región Piura no han invertido la totalidad de su presupuesto contra la inseguridad ciudadana que les fue asignado. Así lo indica el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía.

Según Consulta Amigable sobre la ejecución del gasto público en la categoría de “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, diversas comunas como Sullana y Piura que lideran las cifras en inseguridad ciudadana, no han ejecutado todo su presupuesto a casi 9 meses y medio de lo que va del presente año.

Por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Sullana ha avanzado el 59.6% equivalente a S/3,805.070 que fue transferido del total de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/6,563,615. Mientras que la Municipalidad de Piura, ha gastado el 73% de S/7,674.217 que fue girado de su PIM de un total de S/10,539.597.

Aunque una de las municipalidades que registra solo el 8.4% de avance de lo girado de S/376,848, es el distrito La Unión (Piura). Esto de un total de su Presupuesto Institucional Modificado de S/4,314,139. Mientras que las comunas distritales de Jililí y Sícchez (Ayabaca), Santo Domingo (Morropón) y Cristo Nos Valga (Sechura), registran el 0% de avance de sus PIM que ascienden a S/20,000, S/10,000, S/9,400 y S/42,000 respectivamente.

En tanto, la Municipalidad Provincial de Paita avanzó el 43.4% en S/1,509,340 de su presupuesto de S/3,502.677. Mientras que la comuna distrital de Sechura avanzó en sus proyectos el 50.2% equivalente S/778,000 de su presupuesto asignado de un total de S/1,673,857.

Al respecto, el exjefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), comandante PNP en retiro, Alfonso Llanos, señaló que hay ignorancia en las autoridades de las municipalidades para realizar proyectos de inversión pública en materia de seguridad ciudadana.

“Es una tema que muchas autoridades no quieren que les digan. Los gobiernos locales no están invirtiendo. Lamentablemente, hay ignorancia en hacer proyectos de inversión pública en materia de seguridad ciudadana y para las municipalidades, es un tema de prevención. Ellos no van a corretear la delincuencia, ni arreglar las comisarías. Su trabajo tiene que ser de planificación de programas de prevención para los niños y adolescentes. Ellos (los alcaldes) dicen que el único responsable es la Policía, pero no es así. Muchos de ellos no tienen idea de lo que significa inversión en materia de seguridad ciudadana”, dijo Llanos.

Dejó una interrogante para los alcaldes donde hay alto índice delincuencial. “Les hago la pregunta a los alcaldes para que les respondan al pueblo que los eligió: ¿Qué proyectos han presentado o están trabajando en materia de seguridad ciudadana? El gran problema es que postulan para ganar, pero no para gobernar”, enfatizó Llanos.

