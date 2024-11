Una huelga regional indefinida se iniciaría en la quincena de noviembre, si el gobierno central no cumple con los anuncios realizados a favor del magisterio piurano.

Así lo advirtió el secretario del Sindicato Magisterial (Sima) de Piura, Miguel Puescas Rodríguez, quien junto al Sindicato de Trabajadores del nivel superior tecnológicos y pedagógicos y el Sindicato de Trabajadores del Sector Educación de Piura, este 15 de noviembre, se reunirían en Lima con algunos congresistas de tres bancadas y con el mismo ministro de Educación.

“...el ministro de Educación ha salido en todos los medios de comunicación señalando que hay un aumento de 400 soles para el 2025 para el magisterio y que se pagará la deuda social con saldos presupuestales, pero nosotros hemos averiguado y en los saldos presupuestales de la región Piura, no existe ni un sol, ministro no sea mentiroso...vamos a pedir su cabeza y censura ante el congreso de la República”, afirmó Puescas Rodríguez.

El dirigente afirmó que el 15 de noviembre le darán el ultimátum al ministro de Educación.

“Si ese día no hay solución al problema de pagos del 2024 donde tenemos relación de maestros con cáncer en etapa terminal, maestros activos y cesantes y jubilados no han recibido ni un solo sol...somos tres fuerzas sindicales masas activas que impulsaríamos desde Piura, no vamos a permitir ese abuso, se decretaría la huelga regional y nacional indefinida”, dijo.

Los dirigentes también exigen la designación de presupuesto para la culminación de las obras en los colegios ubicados en diferentes distritos y provincias de la región.

“Hasta el día de hoy hay un colegio paralizado en El Papayo, también en Lalaquiz, donde las aulas están en pésimas condiciones porque no concluyen con el expediente técnico a pesar que han recibido jugosos presupuestos”, indicó Puescas.