La joven Miss Piura sufrió un atentado la madrugada del sábado 14 de octubre. Dos hampones a bordo de una motocicleta llegaron a su vivienda ubicada en la urbanización Avifap, en Piura, y prendieron fuego a su vehículo, que había sido adquirido hace cinco meses.

El vehículo de Miss Piura, Liz García Alvarado, fue quemado en el interior de la cochera de su vivienda, al parecer por unos inescrupulosos que llegaron en una motocicleta cerca de las 3 de la madrugada del último sábado y arrojaron gasolina en un balde, para luego prenderle fuego.

El humo habría sido lo que alertó a la familia, que se encontraba durmiendo dentro de la vivienda. Al percatarse del acto delictivo, salieron de la habitación para verificar, encontrando el auto que estaba siendo devorado por las llamas, por lo que optaron por salir corriendo de la vivienda, siendo auxiliados por los vecinos que por la bulla también salieron a ver lo que sucedía. Ellos temían que la camioneta explotara dentro del inmueble.

Según fuentes confidenciales, la joven no habría recibido ningún tipo de amenazas ni extorsión, y tampoco su familia, por lo que no se sabe a ciencia cierta las causas del ataque. Pese a que no se registró ningún herido, ahora la familia teme que los sujetos vuelvan a atentar contra sus vidas.

Los delincuentes al momento de arrojar la gasolina y prender fuego, salieron corriendo y por la desesperación dejaron un guante y un balde con el que habrían roceado el combustible. Los sujetos pudieron prenderle fuego debido a que la cochera es de rejas, lo que facilitó arrojar el combustible y quemarlo.

Hasta el lugar llegó personal de la Compañía de Bomberos de Piura y agentes de la comisaría de Los Algarrobos para apoyar y apagar el fuego. Mientras tanto, la denuncia fue hecha en la misma dependencia policial. Al parecer, la Miss Piura pedirá garantías para su vida y la de su familia.