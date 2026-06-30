Las pistas se volvieron a teñir de sangre. Dos jóvenes se convirtieron en las nuevas víctimas mortales del mismo número de accidentes de tránsito registrados en Sullana y en la vía Piura a Paita.

Uno de los accidentes se registró la madrugada de ayer lunes 29 de junio en Sullana, en la zona conocida como Cola del Alacrán.

En el lugar, según las primeras indagaciones, el joven barbero Moisés Goycochea Chiroque, quien es natural del centro poblado de Jíbito, perdió la vida luego que la motocicleta en la que viajaba con otra persona chocó violentamente con un vehículo.

El fuerte impacto provocó que perdieran el control de la moto y se despistaran violentamente, saliendo despedidos por los aires y cayendo pesadamente al pavimento.

Como consecuencia del accidente, falleció en el lugar Goycochea Chiroque debido a la gravedad de sus lesiones; en tanto, su amigo Said Espinosa quedó gravemente herido y fue evacuado de emergencia al Hospital de Apoyo II de Sullana, donde se encuentra con pronóstico reservado.

El cuerpo del joven fue internado en la morgue de Sullana y la fiscalía ordenó que se practique el respectivo dosaje etílico al barbero para determinar si había ingerido bebidas alcohólicas. El personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de Sullana inició las indagaciones para determinar las causas del accidente.

OTRO CASO. De otro lado, la policía inició las indagaciones luego de encontrar el cadáver de un joven en la carretera Piura a Paita.

En horas de la mañana, usuarios de la vía reportaron el hallazgo del cadáver de una persona y con signos de haber sido arrollado en la mencionada carretera.

Según las primeras investigaciones, el hecho ocurrió en horas de la noche del último domingo, a la altura del kilómetro 30 cerca a la planta Pacasmayo, luego que se reportó la presencia de una persona sin vida en plena carretera.

La policía de la comisaría de Veintiséis de Octubre trasladó el cuerpo a la morgue de Piura, para que le realicen la necropsia de ley e iniciar las investigaciones correspondientes. El occiso fue identificado como José Fabián Valencia Peña (27 años).

Los familiares de la víctima piden que se realice una investigación para poder esclarecer este caso y determinar las causas del accidente de tránsito.

Y un motociclista resultó gravemente herido tras sufrir un accidente en pleno óvalo Andrés Avelino Cáceres, registrado la noche del domingo. Un policía de tránsito que estaba en la zona le brindó los primeros auxilios hasta que la víctima fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa. El cuerpo del joven habría impactado contra el pavimento y quedó inconsciente en la pista.