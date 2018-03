Dos menores de edad son víctimas de violación en las últimas 24 horas

Síguenos en Facebook y YouTube

En menos de 24 horas, los agentes de la región policial de Piura recepcionaron dos denuncias por violación sexual contra dos menores de edad; una de ellas en la localidad de Ayabaca y la otra en el distrito de Catacaos.

El primer caso fue reportado en Ayabaca, luego que un padre de familia acudiera a la sede policial para denunciar el ataque perpetrado contra su hija de 17 años.

De acuerdo al testimonio de la menor, su atacante la habría perseguido e interceptado cuando se encontraba cerca de una parcela, ubicada en el caserío de Suxa en el distrito de Lagunas.

Para cometer su agresión, el violador habría amenazado a su víctima con un cuchillo haciéndola ingresar al descampado.

“Durante el ataque, intenté defenderme, pero él me mordió el hombro y me dio dos puñetes en el estómago y ya no podía respirar”, testificó la adolescente ante los agentes policiales.

Asimismo, la menor denunció que tras el vejamen, el maleante le quitó su celular, luego ella logró escapar de la zona, mientras su agresor la persiguió por varios metros para luego huir del lugar.

En tanto, los agentes de la comisaría de Catacaos investigan a Cristhian Alexander Chero Portocarrero, de 19 años, por el presunto delito de violación contra su prima de tan solo ocho años de edad.

De acuerdo a la información policial, la menor habría confesado que no era la primera vez que Chero abusaba sexualmente de ella debido a que constantemente llegaba a su vivienda.

La intervención de Chero Portocarrero ocurrió en horas de la noche del último jueves quedando hasta el término de nuestra edición en calidad de detenido.

El año pasado se reportaron 349 denuncias por violación sexual a menores de edad en la región Piura y se capturó a setenta personas por este delito.