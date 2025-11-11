Dos familias lloran las repentinas muertes de sus seres queridos a consecuencia de fatídicos accidentes de tránsito registrados el último domingo en Chulucanas y Sechura.

El primer accidente de tránsito se registró en circunstancias en que el conductor de una motocicleta, al parecer impactó con otro vehículo, en la carretera Chulucanas a Yapatera.

Según las primeras informaciones policiales, el hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la tarde del último domingo, luego que Julio César Mendoza Febres (55 años), conducía su motocicleta y por causas que aún se investigan, fue impactado por otra moto a la altura del centro poblado Yapatera.

Tras el violento choque, Mendoza Febres cayó abruptamente al pavimento, sufriendo severas lesiones y a pesar de que fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital de Chulucanas, lamentablemente el médico de turno solo certificó su deceso.

Se conoció que el otro conductor involucrado resultó herido, pero se salvó porque llevaba puesto su casco de seguridad.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del trágico accidente.

Posteriormente, en horas de la noche, un violento choque se registró entre un ómnibus y una camioneta en la provincia de Sechura, que dejó como saldo una persona fallecida.

El accidente ocurrió a las 10 de la noche, exactamente en la carretera La Unión - Sechura, a la altura del restaurante Gustos del Mar, en Vice.

De acuerdo con las indagaciones, el choque se registró entre el automóvil de placa P3G–528 conducido por Jesús Joel Periche Periche (29 años) y el ómnibus de matrícula B2U–957 manejado por Juan Carlos Quiñones Chuquipoma (33 años).

Producto del fuerte impacto, el joven pescador Jesús Periche quedó atrapado entre los fierros retorcidos, ante el llanto desgarrador de sus familiares y amigos.

La fiscalía ordenó que el cuerpo sea trasladado a la morgue de Piura y se realice el dosaje etílico para ambos conductores, para determinar si habían ingerido bebidas alcohólicas. El conductor del ómnibus quedó en calidad de detenido.

El personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) inició las indagaciones correspondientes en ambos accidentes para determinar la causa.