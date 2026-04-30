La Municipalidad de Piura anunció que a partir de este viernes 15 de mayo empezará la aplicación de sanciones a los conductores de vehículos mediante el sistema de fotopapeletas que se instaló en la ciudad desde inicios de año.

Son en total unos 14 puntos de control con cámaras especializadas que se han instalado en las principales calles y avenidas de la ciudad para prevenir la comisión de infracciones de tránsito como es el exceso de velocidad y no respetar la luz roja de los semáforos.

“Los consultores encargados del proyecto han indicado que ya comienza a partir del 15 de mayo de manera formal la implementación del sistema de fiscalización electrónica. Las cámaras en los puntos instalados van a detectar el exceso de velocidad y también no respetar el semáforo. En eso se ha concentrado esta primera parte del trabajo”, informó el asesor de alcaldía y experto en transporte, Jorge Timaná.

Sostuvo que desde marzo pasado se inició el periodo de pruebas y calibración del sistema de fiscalización electrónica.

“Existen la normativa y las ordenanzas. Aquí lo que se está fiscalizando es el cumplimiento de normas básicas de tránsito como no pasarse la luz roja. No sé si los transportistas [que se oponen a las fotopapeletas] tienen que estar exentos de ese control porque es una regla de tránsito. No superar los límites de tránsito es una norma, que sea transportista público o privado tiene que cumplirla. Cuando uno tiene su licencia sabe las reglas que tiene que cumplir”, manifestó.

Según el reglamento nacional de tránsito, pasarse la luz roja implica una multa de 642 soles y la acumulación de 80 puntos en contra del récord del conductor.

En el caso del exceso de velocidad se aplican sanciones que varían entre 990 soles y 2,750 soles, de acuerdo con el exceso que se cometa por encima del límite permitido en la zona.