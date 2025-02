La Contraloría advirtió diversas irregularidades en la obra de servicio de movilidad urbana en las calles y pasajes del A.H. 31 de enero, en el distrito de Veintiséis de Octubre. En dicha obra se invirtió S/ 7 392 289 y está a cargo del Gobierno Regional de Piura.

De acuerdo al Informe de Hito de Control N° 012-2025-OCI/5349-SCC, elaborado por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Piura, la obra no está terminada pese a que el plazo venció el 8 de noviembre de 2024.

El informe precisa que 22 días después de vencido el plazo contractual, el residente de obra registró la culminación de las partidas contractuales, sin embargo, quedaba pendiente por culminar las partidas de tres adicionales de obra y a la espera de la aprobación del GORE.

El documento de Contraloría también advierte que se encontraba ejecutando mayores metrados de rampas peatonales y la ampliación de la vía de la calle Los Pepinos.

Con respecto a la valorización y pago por trabajos no ejecutados y con deficiencias, la comisión de control, durante su visita realizada el 29 de enero de 2025, detectó que se valorizaron partidas no ejecutadas y parcialmente ejecutadas, pese a no haber sido culminadas.

Al mes de noviembre del 2024 se valorizó al 100% de la mayoría de partidas contractuales, reportando un total de 99.22% de avance acumulado, pese a ello, no fueron observadas por la empresa supervisora ni por el Gobierno Regional.

Una de las anomalías es la del plano de “Planta Arquitectónica-planta de áreas verdes”, las cuales deberían haberse ubicado en las calles Los Pepinos, Los Pinos, pasaje Los Rosales, calle Las Amapolas y Los Jazmines, sin embargo la comisión de control no encontró ninguna planta.

El informe, que ha sido enviado a la entidad para que levante las observaciones, también identificó trabajos con deficiencias, como es el caso de la calle Los Pepinos, ya que ahí encontró el espesor de veredas menor a lo solicitado en el estudio y sin uña en las zonas del lote de construcción. Mientras que en la calle Los Ceibos se detectó una cangrejera bajo la rampa y vereda aledaña al adoquinado del estacionamiento, exponiendo a la pérdida del material de base.

Otra de las observaciones presentadas es que en la calle Los Tulipanes existe un buzón de inspección del sistema de alcantarillado con tapa deteriorada, que interfiere la continuidad del sardinel y adoquín del estacionamiento, además de la existencia de fisuras mal resanadas y aparición de nuevas fisuras en la superficie de la losa del pavimento de dichas calles, y de las calles Las Flores y Los Jazmines.

La Contraloría también advirtió que en la calle Los Robles detectó una vereda alta, con desnivel respecto de la zona de estacionamiento que supera los 70 cm, cuya baranda ha sido instalada en tramos sobre la vereda, poniendo en riesgo la integridad de los beneficiarios. Las características y dimensiones no están establecidas en el plano.

Intentamos comunicarnos con el director de obras del Gobierno Regional de Piura, Junior Céspedes, pero por encontrarse en una obra comunicó que devolvería la llamada, sin embargo, no llamó ni volvió a responder.