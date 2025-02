El docente de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Elar Torres Quiroz, señaló que el rector encargado Enrique Cáceres Florián está yendo contra el estatuto y el reglamento de la universidad al no convocar a elecciones tras aceptar la renuncia del ahora exrector Santos Montaño Roalcaba.

El docente sostuvo que Enrique Cáceres se comprometió ante la comunidad universitaria a convocar a elecciones para elegir al nuevo rector en 15 días, sin embargo, ha convocado para este 5 de febrero para formar el comité electoral.

Señaló que, al parecer, estaría siendo orientado por sus asesores, incumpliendo el mandato del estatuto y reglamento de la UNP, cuya intención sería de distraer convocando a asamblea universitaria con otro propósito y fines.

El catedrático indicó que el rector encargado tiene plazo hasta el 12 de febrero para convocar a elecciones.

“El rector se comprometió a convocar a elecciones en 15 días, no porque él lo dice sino el estatuto lo ordena. (...) lo que Cáceres, su equipo y los asesores en la sombra pretenden hacer es no convocar a elecciones y quedarse seis meses más en la gestión, porque si este comité vigente no convoca a elecciones, deberán esperar seis meses más para hacer la convocatoria a elecciones”, señaló el docente.

El catedrático Elar Torres cuestionó que se convoque para conformar el comité electoral, pese a que el actual está vigente. “Está convocando para conformar un nuevo comité electoral, pero el actual comité tiene licencia hasta fines de marzo, no nos oponemos a un nuevo comité, pero el doctor tiene la obligación ética y moral de respetar el estatuto y convocar a elecciones”, explicó Torres Quiroz.

Finalmente, Elar Torres anunció que junto a los demás asambleístas emitirán una solicitud en los próximos días para que Cáceres Florián se corrija y pueda convocar a elecciones, respetando las leyes universitarias.