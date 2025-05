La candidata del Movimiento de Docentes por la Democracia y Excelencia, doctora Socorro Granda, informó que personas malintencionadas vienen retirando sus propagandas luego de inscribirse para participar en las elecciones complementarias de la Universidad Nacional de Piura.

La psicóloga Socorro Granda, quien en su campaña viene anunciando limpiar la universidad de supuestos actos de corrupción, viene siendo atacada por algunas personas, y se estaría enfrentando a una guerra sucia, luego de ser la única mujer que se presenta en estas elecciones.

“Bajaron uno de mis banner y pedí información al jefe de servicios generales de la UNP, diciendo quién había autorizado el retiro, pero no hemos tenido una respuesta, pese a que envié la foto donde dos vigilantes están bajando mi propaganda.”, dijo Granda.

Asimismo, señaló que el ataque no solo es con su propaganda, sino que a través de páginas de redes sociales la tratan de desprestigiarla.

“En una página de Facebook se dirigen a mí diciendo que he sido amante de alguien, pero entiendo que es parte de la campaña y siento que soy un peligro y obstáculo y buscan el lado para desprestigiarme. Yo como mujer entiendo a las mujeres cuando levantamos la voz en público, cuando nos dicen locas, brujas y prostitutas, es el arma machista cuando quieren bajar la llanta”, dijo Granda Chunga.

Asimismo, dijo que puede sospechar de una persona, pero a ciencia cierta no le consta, pero, “los vigilantes responden a un funcionario y ese funcionario no me está respondiendo ni dando explicación. Inclusive me acerqué a la oficina del ingeniero, pero nunca me llamaron”, indicó la candidata.

Granda señaló luego del ataque, solo ha recibido el apoyo de uno de los candidatos, pero el resto se ha mantenido en silencio, “pese a que el maltrato es a una mujer”, sentenció.