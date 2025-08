Una nueva controversia sacude a la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Piura. La adquisición de geomembranas por un valor cercano al millón de soles para los servicios de reservorios en Huancabamba, Ayabaca y Morropón ha sido detenida tras detectarse que el material entregado por el proveedor Ferconss Corporativo S.A. no cumple con las especificaciones técnicas requeridas. La situación es aún más alarmante al detectarse que esta misma empresa ya había sido señalada por irregularidades similares en un proyecto en Cusco.

Joel Jaramillo Correa, residente general del servicio de reservorios Huancabamba, Ayabaca y Morropón, confirmó a Diario Correo que las geomembranas, que ya se encuentran en campo, fueron sometidas a un riguroso análisis en el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

“Se otorgó la buena pro. La empresa obviamente cumplía con todos los parámetros solicitados. Entregó el producto, los productos están en campo para que nosotros demos conformidad. Pero al ser un insumo que no es fácil determinar si cumple o no cumple con las características, hay que someter al laboratorio”, explicó Jaramillo.

Los resultados, recibidos el 25 de julio, fueron contundentes. “No cumplen la resistencia a la ruptura y la elongación a la ruptura. Son los dos factores que no cumple en las especificaciones técnicas que están por debajo de lo requerido”, enfatizó.

Esta no es la primera vez que Ferconss Corporativo S.A. se ve envuelta en acusaciones de incumplimiento.

El caso actual en Piura cobra mayor relevancia tras una advertencia formal recibida el 16 de junio de 2025 por parte de la ciudadana Margareth Salguero Jacho. En su carta, Salguero alertó a la Dirección Regional de Agricultura sobre el historial del proveedor, citando el Informe de Control Específico N° 001-2022-2-4501-SCE de la Contraloría General de la República.

Dicho informe detalla irregularidades en la adquisición de geomembranas de polietileno HDPE de 1.5 mm GM13 para el proyecto “Impermeabilización de las Presas Pitucocha y Yanamancha del Proyecto Sambor” en Cusco. En ese caso, el Consorcio Ferconss, integrado por Ferconss Corporativo S.A. y una empresa vinculada, Ferretería y Consultoría E.I.R.L, no entregó el tipo de geomembrana GM13 conforme a las especificaciones técnicas y su propia oferta.

En su lugar, se entregó geomembrana Nominal, de menor costo, generando un perjuicio económico al Estado de S/ 62,490.13. El informe de la Contraloría señala que el área usuaria otorgó conformidad a bienes que no cumplían las especificaciones técnicas en el proyecto de Cusco.

Salguero Jacho también expresó su preocupación por los precios ofertados por Ferconss en la licitación de Piura, destacando una “diferencia dramática” en el Ítem N° 03 para Pacaipampa y Jililí, donde el monto ofertado fue de S/ 137,288.98, representando solo el 31.42% del valor estimado del ítem.

Esta situación, según la ciudadana, debió llevar al rechazo de la oferta por parte del Comité de Selección.Ante los resultados desfavorables de las pruebas de laboratorio, la Dirección Regional de Agricultura ha detenido el proceso.

“Por la adquisición de estas geomembranas no se ha pagado nada. Aún no se da conformidad. Es por eso que se está otorgando, se está elevando este informe de no conformidad”, aseguró Jaramillo CorreaLa empresa tiene un plazo de ocho días hábiles para subsanar las observaciones y reemplazar el producto por uno que sí cumpla con las especificaciones. Además, se le ha solicitado que el nuevo material venga con ensayos del mismo laboratorio (PUCP).

De no cumplir con la subsanación, “primero ejecutará la carta fianza, se rescindirá el contrato y obviamente se elevará al Tribunal de Contrataciones para que las sanciones correspondientes”, advirtió Joel Jaramillo.