En dos mochilas se llevaron más de un millón 400 mil soles en el asalto que se perpetró en la Caja Piura de Chulucanas, el pasado 20 de noviembre del presente año.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad del interior de la mencionada entidad bancaria, a la que Correo tuvo acceso, se observa cuando los cinco delincuentes salen con el dinero en dos mochilas alrededor de las 4:50 de la tarde del lunes 20 de noviembre.

Asimismo, se distingue que los cinco delincuentes armados visten polos manga larga con sus respectivos fotocheck, indumentaria que usan los trabajadores de la Caja Piura.

Además, se observa que llevan guantes, para no dejar huellas digitales, así como cascos de seguridad, para evitar que sus rostros sean captados por las cámaras de la entidad bancaria.

También se visualiza que los empleados están tirados en el piso y debajo de las asientos en el momento que los hampones se retiran de la Caja Piura.

Recordemos que el 20 de noviembre, cinco delincuentes armados supuestamente secuestraron al administrador de la oficina de la Caja Piura de Chulucanas, J.A.B.C. (43), para obligar al personal a que abra la bóveda y apropiarse de más de un millón de soles.

El funcionario aseguró a la Policía que fue secuestrado en el frontis de su vivienda en Chulucanas y lo subieron a una camioneta donde los delincuentes, tras amenazarlo con armas de fuego, se comunicaron vía celular con los otros hampones que incursionaron en el local de la Caja.

“Estuve almorzando entre 2:30 y 2:45 y de ahí agarro mi mototaxi para la casa. (...) Ahí, cuando bajo, había una camioneta cerrada. Cuando estaba entrando, baja un pata (delincuente) y no lo pude ver de frente y me dijo: ‘Vamos, colabora’ (...) ‘colabora, no te vamos a hacer nada’”, dijo ante la Policía.