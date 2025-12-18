Una avezada banda de delincuentes encapuchados ingresó a un minimarket e intentó robar el dinero de un cajero automático ubicado en la carretera Canal Ejidos del Norte, en la ciudad de Piura. El hecho se reportó en horas de la madrugada de ayer miércoles.

Según la denuncia policial, fueron seis sujetos encapuchados que llegaron en una camioneta marca Toyota Hilux color gris hasta el grifo Primax para descender y con armas en mano amenazaron y redujeron al vigilante y al encargado del grifo para que abrieran la tienda “Listo”, donde estaba el cajero automático. Los malhechores les quitaron todas sus pertenencias a ambos trabajadores.

Una vez abierto el establecimiento, los encapuchados ingresaron mientras que otros seguían amenazando de muerte a los trabajadores, para manipular el cajero automático del Banco de Crédito del Perú (BCP), ubicado en el interior del local.

Los sujetos rodearon la máquina con un cable de alta tensión amarrado a la estructura de la camioneta Hilux de placa S1X811, para desprender el cajero de su base y llevárselo por completo. Sin embargo, el violento intento activó de inmediato las alarmas de golpe por el jalonazo y sensores de movimiento.

De acuerdo con el acta policial, la alerta fue recibida en tiempo real por la central de ASBANC en Lima, que dio aviso inmediato a las fuerzas del orden en Piura. Mientras la alarma resonaba, los delincuentes optaron por saquear la caja chica de la tienda, llevándose celulares y otras especies de valor antes de emprender la huida.

Tras ser alertados, los policías arribaron hasta el local en Ejidos del Norte, quienes encontraron la puerta de la tienda abierta y a las víctimas, identificadas como J.R.V.R (38 años) y J.L.S.M (48 años), quienes estaban muy asustados tras el atraco.

Todo el movimiento de la banda delincuencial fue grabado por las cámaras de seguridad del local, donde los peritos de criminalística lograron identificar la placa del vehículo utilizado quien pertenecería a F.U.H, registrado en la sede de Tarapoto.

No obstante, los agentes iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los asaltantes. Asimismo, iniciaron los operativos por la zona y alrededores para dar con los delincuentes, que esta vez no pudieron alzar con una fuerte suma de dinero dentro del cajero. El resultado del operativo fue negativo.

El hecho fue detectado ayer miércoles cerca de las 2:40 de la madrugada. Los efectivos del orden se encuentran investigando lo sucedido y siguen evaluando las cámaras de seguridad del local.