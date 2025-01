Ante los cinco crímenes registrados en este año, cuyos autores no han sido capturados, y los índices de criminalidad registrados el año pasado en la región, el ex jefe de la Región Policial, coronel en retiro PNP Máximo Vargas Hugo, aseguró que si no se toman medidas inmediatas y se cambian de estrategias, “en un mes, Piura estará a la par de Trujillo”.

“Si no se replantean las estrategias, si no se toman las medidas que correspondan, el crimen organizado va a seguir desarrollando sus actividades delictivas, consecuentemente aumentarán los hechos criminales y, en un mes, Piura puede estar a la par de Trujillo, si no se toman medidas”, advirtió Vargas Hugo.

El ex jefe policial recalcó que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Observatorio del Crimen, en el 2024 elaboraron un ranking de los homicidios en el Perú, ocupando Piura el cuarto lugar, después de Lima, Callao y Trujillo.

“En cuarto lugar aparece Piura y esto es un indicador alarmante en el tema de seguridad ciudadana porque nunca se han registrado tantos muertos en la región, como fue en el 2024, y eso tiene que ser un análisis y reflexión en los altos mandos de la PNP y Ministerio del Interior, porque los indicadores delictivos se han disparado y eso tiene que reducirse”, explicó Vargas Hugo.

El exoficial subrayó que al 15 de enero ya se registran 5 violentos asesinatos en la región Piura y “eso no es una buena señal”.

“No es una buena señal porque da la sensación que continuamos en el statu quo del año 2024 y eso necesita un replanteo de las estrategias a nivel de la PNP porque es evidente que las organizaciones criminales van a continuar en sus actividades y no se necesita ser un adivino para decir que podemos llegar a superar las estadísticas del 2024 al final de este año”, puntualizó Vargas.

El especialista en temas de Seguridad Ciudadana resaltó que es la primera vez en la historia que la Policía recibe 120 camionetas, 150 motos y 10 drones, lo cual ya no sería una excusa para hacer frente a la lucha contra la inseguridad ciudadana porque ya se cuenta con logística.

“A la Región Policial de Piura se le entregó camionetas, motos y drones y son recursos importantes para el tema de prevención, patrullaje motorizado en la ciudad, nunca se ha entregado tanto recurso logístico a la región, es una cantidad impresionante y eso le da un potencial a la Policía de Piura para intensificar su patrullaje de tal manera que la prevención, presencia policial debe ser las 24 horas en las zonas de alto índice de criminalidad en Piura”, aseveró Vargas.

Subrayó que falta fortalecer las unidades de Inteligencia e Investigación Criminal para desbaratar y capturar a las organizaciones criminales que operan en la región.

“La Unidad de Inteligencia, a través de sus acciones encubiertas, identifica a esas organizaciones, zonas de ataque, logística, elementos y otros”, indicó Vargas Hugo.