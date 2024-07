La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura señaló que los exfuncionarios de la comuna piurana de la gestión de Juan José Díaz Dios aprobaron el expediente técnico de la obra de pistas y veredas del centro de Piura, a pesar de que era deficiente.

Así se puede leer en la carpeta fiscal Nº 2606065500-2023-127-0 del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, que preside Miguel Berrú Huamán, quien dispuso formalizar la investigación penal por ocho meses por esta obra.

“...conforme a los diversos informes de las áreas responsables de la Municipalidad Provincial de Piura y pericias de parte, presuntamente se advierte que el expediente técnico de rehabilitación de calles Junín, Cuzco, Arequipa, Tacna, Libertad, Lima, Moquegua, Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Miguel Grau, Ica, Callao y Huánuco del distrito de Piura era deficiente y sería el motivo de la poca durabilidad de las pistas rehabilitadas del centro de Piura, pues en primer lugar pese a tener conocimiento de los riesgos por lluvias e inundaciones, se consideró como riesgo medio para peligro y vulnerabilidad de inundaciones y de lluvias”, se lee en la carpeta fiscal.

Agrega que antes de dar inicio a la ejecución de la obra, el mismo contratista presentó su informe de compatibilidad y se indica que el expediente técnico presenta deficiencias.

“El expediente técnico se ha ubicado zonas de cuencas ciegas, las cuales no tienen un tratamiento en la ejecución de los trabajos y ante ello, el contratista no asume responsabilidades técnicas de acumulaciones de agua debido a precipitaciones por no estar contempladas en el expediente técnico”, se lee en la tesis fiscal.

A pesar de estas advertencias tanto del contratista como del supervisor, los exfuncionarios continuaron con la mencionada obra.

“...no se ha preservado o cautelado los deberes funcionales que tenían encargados por ley, y ante su accionar irregular, no habrían protegido el patrimonio de la entidad...se ha demostrado un interés político, toda vez que no había la necesidad de hacer esta obra de rehabilitación y en caso existiera tal necesidad, se requería de ciertas características técnicas (pavimento sólido con drenajes) que no fueron observadas...”, precisa la investigación fiscal.