Vecinos y miembros de la Junta Vecinal de la plaza Tres Culturas volvieron a salir a las calles a protestar por los graves problemas que presenta la obra del centro de Piura. El principal reclamo es la reformulación del expediente técnico, al considerar que es la causa de los continuos retrasos y la posibilidad de futuras adendas.

El vecino Ricardo Parra explicó que el problema en el expediente técnico es la ausencia de un sistema de drenaje pluvial por gravedad, tal como lo sugiere el plan maestro de la ciudad.

“El principal pedido es que se reformule el expediente técnico, porque es el expediente que hace que la obra se siga retrasando y se preste para más adendas, por eso se tiene que reformular”, dijo Parra.

Agregó que el actual proyecto contempla la instalación de un “tanque de tormentas”, una solución que no debería ser implementada y que, según ellos, está complicando y deteniendo el avance de la obra.

Asimismo, Parra dijo que pese a que se le ha indicado al gobernador regional en una reunión en junio se ha negado a escucharlos. “Se ha negado a escuchar lógica profesional, le han hablado de mil formas del tanque de tormentas que es la madre de todo esto, no debe de ir. Las aguas pluviales deben ser evacuadas por gravedad no a través de un tanque de tormentas que es lo que está complicando que la obra se haya detenido y se presenten para adendas”, insistió el dirigente y vecino de la zona.

En tanto, declaró que el ritmo de los trabajos en las calles parece un simulacro de trabajo, con personal transitando, pero sin avances visibles.

“Esta percepción se agrava porque ni el gobierno regional ni el municipio han presentado un cronograma de avances de la obra a la ciudadanía. Además, los vecinos denuncian que las pistas de la ciudad permanecen destruidas”, puntualizó.