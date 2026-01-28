Los familiares y amigos del suboficial de la PNP, Ronny Elías Coveñas, realizaron una protesta en el exterior del Poder Judicial para exigir su inmediata libertad. Él se encuentra recluido en el penal de Piura con prisión preventiva, pues es investigado como uno de los presuntos autores de la muerte del joven taxista, Edgar Silupú Bereche, ocurrido en el interior de la comisaría de La Arena.

Con carteles en mano y en medio de gritos y arengas, sus familiares exigieron que se investigue exhaustivamente y se valoren todas las pruebas presentadas por su defensa legal para que sea liberado inmediatamente, pues permanece en el penal desde el mes de enero del 2024.

Blanca Coveñas, madre del suboficial Ronny Elías, llorando desconsoladamente, exigió y suplicó que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial evalúe las pruebas presentadas. “Mi hijo es inocente, mi hijo no es torturador. Me indigna mucho porque mi hijo no tiene ni siquiera una prueba que lo incrimine. Él no estuvo ahí (en la comisaría), él es inocente, yo pido justicia, yo no quiero que salga mi hijo, sino justicia”, precisó su madre llorando.

Cuestionó que pese a contar con una declaración de una vecina del taxista, Edgar Silupú que narra los hechos de violencia ocurridos antes de su detención, no ha sido tomada en cuenta. “Aquí está el documento donde la vecina de la familia relata que hubo violencia...Él no estuvo ahí, solamente su participación fue que lo intervino, nada más, solo lo llevó a la comisaría, lo dejó, porque el comisario Yovera lo manda a otra intervención”, agregó llorando.

Subrayaron que las pruebas de luminol resultaron negativas para el vehículo y el uniforme del policía Elías Coveñas.

En este caso hay cuatro policías investigados, de los cuales dos se encuentran en el penal de Piura.