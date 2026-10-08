Gido Bladismir Acuña Calle, de 34 años, continuará detenido luego de que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas dispusiera la convalidación de su detención judicial por siete días. Acuña es investigado como el presunto autor del delito de feminicidio en agravio de su pareja Leydi Maribel Gonza Chuica, de 32 años.

Durante ese tiempo, el investigado permanecerá bajo custodia policial, en el cual el representante del Ministerio Público llevará a cabo las diligencias pertinentes que permitan obtener elementos de convicción para el caso.

De acuerdo con las diligencias preliminares realizadas por el Primer Despacho de la Fiscalía en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Morropón, el investigado habría sujetado del cuello a su pareja hasta provocarle la muerte, motivado presuntamente por celos. Posteriormente, se habría comunicado con la madre de la occisa, así como con los efectivos de la comisaría PNP de Chulucanas, dando cuenta a la Comisaría de Yapatera, quienes llegan al lugar y lo intervienen.

Los hechos ocurrieron la madrugada del último martes 6 de octubre en la vivienda de la pareja, ubicada en el centro poblado Platanal Bajo, en la localidad de Chulucanas, donde ambos residían con sus dos hijos de 3 y 12 años de edad.

La víctima, de 32 años, fue hallada sin vida en el interior del inmueble tras el ataque. Según se conoció, Gido Bladismir Acuña, se comunicó con los familiares de la mujer para informar lo sucedido antes de fugarse del lugar.

En tanto, la necropsia practicada al cadáver de Leydy Gonza, habría determinado que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento.

La Policía Nacional informó que el agresor habría confesado haber acabado con la vida de su esposa y madre de sus dos hijos, durante las primeras diligencias e interrogatorios preliminares.