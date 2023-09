Un catedrático de la Universidad Nacional de Piura (UNP) fue grabado por sus alumnos en los precisos momentos que les habría solicitado dinero a cambio de aprobarlos en un curso. Además, existía un grupo de WhatsApp de los estudiantes donde los universitarios coordinarían el mencionado pago.

Se trataría del docente Félix Ruiz Antón quien dictaría el curso de Química Analítica para la Facultad de Pesquería de la mencionada casa superior de estudios.

De acuerdo al audio, el docentes les solicitaría la suma desde S/50 hasta S/200 para colocarles una nota aprobatoria.

“...Si el delito que voy a cometer ahorita es pedirles 50 soles cada uno para aprobar todos el curso, mínimo para aprobar, si quieres más notas, si no quieres 11, quieres un 12 o un 13, aporta un poco más...”, se le escucha decir supuestamente al catedrático a los estudiantes en una de sus clases.

E inclusive existiría un grupo de WhatsApp de los estudiantes del mismo grupo donde una de las universitarias escribe: “Mañana me mandan sus nombres y apellidos completos (los que van a pagar). Para enviarle al profesor y mandar el número al que van a pagar”, se lee.

En otro mensaje, un alumno escribe: “En un ratito se llevará 2800 ese viejito”.

También se lee: “Chicos 200 los que están mal, los que tienen 03,05,06 y 150 los que tienen 10, 09, 08″.

Al respecto, el docente aludido aseguró que dicho dinero solicitado era para la compra de material para el laboratorio. “Yo no he pedido, la verdad es que ellos han aportado, yo he trabajado en laboratorios acreditados, la universidad tiene el laboratorio desabastecido, con mi propio dinero me he agenciado para hacer prácticas con mis alumnos, prácticas reales...la universidad no nos dispone de materiales, ni reactivos que ya están pasados...yo soy transparente, jamás hago eso”, declaró.

