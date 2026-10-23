A fin verificar las condiciones observables relacionadas con la contingencia reportada, recabar información sobre las acciones adoptadas por la EPS Grau y conocer las medidas correctivas y preventivas implementadas para evitar la reiteración de hechos similares, la Primera Fiscalía de Prevención del delito de Piura llegó hasta al sector 10 del A.H Nueva Esperanza afectado por la lluvia registrada el pasado 20 de octubre.

La diligencia resultó pertinente para conocer las condiciones del servicio de alcantarillado, las medidas adoptadas frente a la contingencia y las acciones destinadas a reducir los riesgos que pudieran afectar la salud e integridad de las personas, especialmente de la población vulnerable del Hogar Madre del Redentor que alberga a niñas y adolescentes, ubicado en dicho sector.

La fiscal adjunta provincial Carmen Zapata Benites recomendó adoptar oportunamente las medidas técnicas y operativas que correspondan para atender la contingencia reportada en el sistema de alcantarillado y reducir el riesgo de nuevos aniegos de aguas servidas en dicho albergue y en las áreas que pudieran resultar afectadas.

Así como, adoptar las medidas de contingencia que resulten pertinentes ante la continuidad de las lluvias, a fin de reducir la posibilidad de nuevas afectaciones al servicio de alcantarillado y a las condiciones sanitarias de los espacios habitados o transitados por la población.