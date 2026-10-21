Keiko Fujimori informó que cuatro zonas afectadas por las lluvias en la región Piura ya se encuentran secas tras las labores de evacuación del agua acumulada.

Según indicó la mandataria, los trabajos permitieron despejar los sectores de Ignacio Merino, El Chilcal, Dos Grifos y UCV.

Cabe mencioanr que Fujimori precisó que los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de Defensa, Rafael Belaunde, se encuentran en Piura supervisando las acciones de respuesta.

Fujimori sostuvo que las obras de prevención debieron comenzar antes, pues la llegada del Fenómeno El Niño se conocía desde febrero. También destacó la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en la atención de la emergencia.

Las declaraciones fueron brindadas en la región Ucayali, durante su viaje número 23 al interior del país, donde inauguró la línea pesquera del CITE productivo Pucallpa.